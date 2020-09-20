Гатиятулин: Кравцов повзрослел, видит цели и к ним идёт. У него всё получается

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (5:0).

«Прежде всего хотел бы поблагодарить команду за игру. Конечно, болельщиков за поддержку. Для меня это была очень важная игра. Первый матч я провёл с командой в одном городе, эмоции захлёстывали. Игра очень важная была, и тот план на игру, который был, ребята полностью выполнили.

Кравцов? Видно, что Виталий повзрослел, относится профессионально к своему делу, видит цели и к ним идёт. Задача тренерского штаба, чтобы игроки подошли к играм правильно физически и доносить до ребят тактические моменты — Виталий это делает. У него всё получается.

Что случилось с Обергом, когда он выхватил у соперника клюшку и выкинул её? Игра — эмоции захлёстывают. Обязательно этот момент разберём и поправим, чтобы они не повторялись, потому что игровая дисциплина важна.

Моё состояние после болезни? Самочувствие нормальное, восстанавливаюсь. Победы приносят эмоции, надеюсь, с каждым днём всё будет лучше и лучше», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.