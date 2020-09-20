Хартли: у нас с Питерсом схожий стиль, наши команды всегда играют в давление

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4 ОТ).

«Поздравляю «Автомобилист», они одержали сегодня хорошую победу. Думаю, что любой, кто был свидетелем матча, скажет, что отличную игру показали обе команды: все здорово играли, боролись, и «Автомобилисту» удалось забросить решающую шайбу. Поэтому победа на их стороне, мои поздравления.

Билл Питерс? Всё-таки не так много мы встречались, поскольку были в разных конференциях: я был на Западе, он — на Востоке. Но считаю, что у нас в принципе схожий стиль, всегда наши команды играют в давление, поэтому он знал, чего ожидать, и я знал, чего ожидать. Но опять-таки решают всё игроки на льду, и обе команды сегодня выступили здорово», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.