КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября в столице Латвии.
«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырёх человек. Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов).
В связи с тем, что у «Торпедо» часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодёжной команды, было принято решение о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября.
У пяти представителей рижского «Динамо» подтверждён диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.
- 20 сентября 2020
-
23:35
-
22:51
-
22:27
-
22:04
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
19:53
-
19:46
-
19:37
-
19:20
-
19:06
-
18:55
-
18:18
-
18:08
-
17:48
-
17:25
-
17:19
-
16:53
-
16:48
-
16:20
-
15:37
-
15:05
-
14:36