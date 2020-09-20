КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября в столице Латвии.

«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырёх человек. Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов).

В связи с тем, что у «Торпедо» часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодёжной команды, было принято решение о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября.

У пяти представителей рижского «Динамо» подтверждён диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.