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КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»

КХЛ объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября в столице Латвии.

«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырёх человек. Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов).

В связи с тем, что у «Торпедо» часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодёжной команды, было принято решение о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо», который должен был состояться 22 сентября.

У пяти представителей рижского «Динамо» подтверждён диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Источник: в рижском «Динамо» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом
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