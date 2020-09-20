Квартальнов — о 5:3 с «Сочи»: непростая игра, «Ак Барсу» не хватило энергии и заряженности

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:3).
«Непростая игра. Мы довольны, что забили пять голов. Но преимущество в две шайбы надо, конечно, удерживать. Нам сегодня не хватило энергии, заряженности. Это куда-то ушло. Готовимся дальше. Связан ли недостаток энергии с «зелёным дерби»? Не думаю, всё-таки игра была не через день, прошло два дня. У нас был полувыходной, восстанавливались.
Возвращение Виктора Тихонова? Он нам помог сегодня своей энергией, своей работой. Он готовился здесь, мы его даже в поездку не брали. Хотим, чтобы он и дальше играл так, как сегодня. Не настораживает ли, что у защитников нет ротации? А почему должно настораживать? Журавлёв будет готов попозже, появятся и другие защитники. Пока наигрываем этих ребят», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
- 20 сентября 2020
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