Купер: тот, кто не учится на своих ошибках, довольно быстро находит дорогу из основы клуба

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Даллас Старз» (1:4).



«Давайте признаем, что без хорошей игры команды в финал просто не попадают. Одна из наших положительных черт — умение реабилитироваться за неудачную игру. Да и в нескольких из предыдущих поражений нашими худшими врагами были мы сами.



Парни, которые не учатся на своих ошибках, как правило, довольно быстро находят дорогу за пределы основного состава. Если же у кого-то это происходит последовательно, раз за разом, то такой человек и в лиге, скорее всего, не задержится. Не поймите неправильно: ни у кого нет иммунитета от ошибок. Но довольно трудно наезжать на парня, который допустил оплошность, при этом выкладываясь на сто процентов. Говоря конкретно о первом матче, в нём у нас не было ни ног, ни головы. Иногда удаётся проскочить при отсутствии чего-то одного, но ты никогда не проскочишь, если не работает ни то, ни другое. Отсюда и все ошибки» — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

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