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Умер бывший защитник «Монреаля» Альбер Ланглуа

Умер бывший защитник «Монреаля» Альбер Ланглуа
Хоккей / НХЛ 0

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Альбер Ланглуа умер на 86-м году жизни, сообщается на официальном сайте команды.

Причины смерти бывшего хоккеиста не называются.

Выступавший на позиции защитника Ланглуа завоёвывал Кубок Стэнли в 1958, 1959 и 1960 годах. Также он защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинс». В НХЛ хоккеист провёл 498 матчей, забил 21 гол и сделал 98 результативных передач.

Напомним, что из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». «Монреаль» не смог преодолеть первый раунд плей-офф.

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