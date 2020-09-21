Вилл: КХЛ — лучшая лига в Европе

Голкипер челябинского «Трактора» Роман Вилл прокомментировал победу над «Амуром» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Отличная игра для всей команды. Ребята провели отличный матч — очень сильно мне помогали и забили голы, которые помогли выиграть встречу. Это большая победа для «Трактора».



КХЛ — лучшая лига в Европе, здесь высокие скорости и мастеровитые игроки. Мне остаётся только продолжать работать. Тренер вратарей Симо Вехвиляйнен очень сильно мне помогает, как и партнёры по команде.



Я просто рад, что мы сегодня выиграли. «Сухарь» это или нет для меня неважно. Хоккей — командный вид спорта. 5:4 или 1:0 — это всё победы. «Трактор» хорошо играет, и каждому из нас надо продолжать усердно работать, чтобы побеждать», — приводит слова Вилла пресс-служба КХЛ.

«Трактор» дома разгромил «Амур», забросив пять шайб