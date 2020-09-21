«Хоккей без зрителей»: Гончаров, Воробьёв и Скарлетт — худшие игроки недели в КХЛ

Авторами телеграм-канала «Хоккей без зрителей» был составлен Рейтинг худших игроков недели в КХЛ.
Список возглавил защитник «Спартака» Максим Гончаров, заработавший показатель полезности «-4» в трёх матчах на неделе. На втором месте расположился новичок уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв, а тройку худших замкнул защитник рижского «Динамо» Рис Скарлетт.
10. Якуб Ержабек («Витязь») – 2 игры, 0+0, «-2», 1 голевая ошибка
9. Максим Игнатович («Амур») – 2 игры, 0+0, «-4»
8. Илья Зубов («Спартак») – 3 игры, 0+0, «-4», 1 голевая ошибка
7. Василий Токранов (СКА) – 1 игра, 0+0, «-1», 2 голевые ошибки
6. Яков Рылов («Спартак») – 3 игры, 0+1, «-4»
5. Михаил Варнаков («Торпедо») – 3 игры, 0+0, «-4», 2 голевые ошибки
4. Марк Марин («Торпедо») — 2 игры, 0+0, «-3», 2 голевые ошибки
3. Рис Скарлетт («Динамо» Рига) – 2 игры, 0+0, «-2», 3 голевые ошибки
2. Михаил Воробьёв («Салават Юлаев») – 3 игры, 0+0, «-2»
1. Максим Гончаров («Спартак») – 3 игры, 0+0, «-4», 3 голевые ошибки
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