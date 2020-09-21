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Вайсфельд: Воробьёв — талантливый игрок, но сможет ли он реализовать свой талант?

Вайсфельд: Воробьёв — талантливый игрок, но сможет ли он реализовать свой талант?
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», комментатор КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд дал оценку игре ведущих хоккеистов уфимской команды.

«Финская тройка «Салавата» — безусловно, одно из лучших звеньев КХЛ. Они очень хорошо играют. К тому же вместе с ними игру команды определяет Александр Кадейкин. Он играл очень важную роль и при Цулыгине, а сейчас стал получать больше шансов в атаке. Михаил Воробьёв стартовал не очень удачно? Я с самого начала говорил, что ему дали очень серьёзные деньги. Сможет ли он их отработать — это вопрос. Пока что у него это не очень получается. Михаил — талантливый игрок. Другое дело, что талантливых людей много, но не все могут реализовать свои возможности. Посмотрим, сколько времени ему нужно на адаптацию. Хотя он уже отыграл один сезон в КХЛ», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

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