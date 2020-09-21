Рейтинг тренеров КХЛ: в первой тройке два канадца, Знарок на 18-м месте

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.



В рейтинге не учитывается позиция Сергея Светлова, который лишь на днях возглавил «Амур» и успел провести с хабаровским клубом только одну игру.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ

1. Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

2. Билл Питерс («Автомобилист»)

3. Боб Хартли («Авангард»)

4. Валерий Брагин (СКА)

5. Илья Воробьёв («Металлург»)

6. Игорь Никитин (ЦСКА)

7. Андрей Скабелка («Локомотив»)

8. Томи Лямся («Салават Юлаев»)

9. Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

10. Лаури Марьямяки («Йокерит»)

11. Владимир Крикунов («Динамо» М)

12. Анвар Гатиятулин («Трактор»)

13. Андрей Разин («Северсталь»)

14. Юрий Михайлис («Барыс»)

15. Николай Заварухин («Сибирь»)

16. Дэвид Немировски («Торпедо»)

17. Петерис Скудра («Динамо» Р)

18. Олег Знарок («Спартак»)

19. Михаил Кравец («Витязь»)

20. Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

21. Алексей Ковалёв («Куньлунь»)

22. Александр Андриевский (ХК «Сочи»).