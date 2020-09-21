Кожевников: в «Магнитку» не брали кого попало, руководство послушало Воробьёва

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение ЦСКА в матче с магнитогорским «Металлургом» и оценил работу главных тренеров обеих команд.
«Конечно, я был удивлён тому, что «Металлург» перебросал ЦСКА со счётом 42-16. С другой стороны, это было ожидаемо. Я ещё раньше говорил, что «армейцы» подсядут. Перед сезоном у них вся команда переболела. Поэтому хочу сказать, что они молодцы, долго держались. А сейчас подопечные Никитина подсели, это видно было. «Магнитка» набрала хороших игроков. Были сделаны точечные приобретения, клуб не брал кого попало. Магнитогорцы ещё в конце прошлого сезона начали набирать достаточно хорошую команду.
Руководство клуба послушало Илью Воробьёва и начало собирать команду, которая нужна ему. У них хорошая оборона. Там играют опытные хоккеисты с именами, которые помогают нападению в большинстве. Раньше этого не было. Воробьёв хорошо работает, надо ему плюс поставить. Магнитогорцы убрали ненужного человека, который занимался больше своими делами, чем командой. Воробьёв всё поставил на свои места. Так и должна работать команда. У нас не Америка, где руководство набирает команду, а тренер должен с ней работать. Воробьёва послушали и начали делать так, как ему нужно», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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