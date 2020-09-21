Обладатель «Везины» 2010 года Райан Миллер может завершить карьеру

Голкипер Райан Миллер заявил, что пока не принял решения относительно продолжения карьеры, сообщает The Athletic.



40-летний вратарь провёл последние три сезона в роли второго номера «Анахайм Дакс». После окончания текущего сезона он станет неограниченно свободным агентом.



Миллер является обладателем «Везина Трофи» 2010 года, которая вручается лучшему голкиперу сезона. Также он занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед для американских вратарей — 387. В феврале 2019 года он побил результат Джона Ванбизбрука, который держался на протяжении 17 лет. В НХЛ Миллер выступал за «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». Принял участие в 780 встречах при 91,5% отражённых бросков и 2,62 пропущенной шайбы в среднем за матч.

Миллер: надеюсь обойти Гашека. Это станет особенным достижением для меня