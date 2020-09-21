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В МХЛ перенесут встречи «Красной Армии» и «Алмаза»

В МХЛ перенесут встречи «Красной Армии» и «Алмаза»
Хоккей / МХЛ 0

В МХЛ из-за коронавируса перенесут встречи «Красной Армии» и «Алмаза».

«В связи с отсутствием возможности у команды «Алмаз» сыграть матчи, которые должны были состояться 21 и 22 сентября 2020 года, чемпионата Молодёжной хоккейной лиги — Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года сезона-2020/2021 годов в ранее назначенные лигой сроки, а также по обоюдному согласию участвующих в данных матчах команд лига приняла решение о переносе дат и времени матчей. О новых датах и времени матчей «Красная Армия» — «Алмаз» будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте МХЛ.

Напомним, что ранее из-за коронавируса был перенесён ряд матчей чемпионата МХЛ. Изменения в календаре коснулись следующих команд: «Мамонты Югры», «Чайка», «Реактор», «Спутник» и «Ирбис».

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