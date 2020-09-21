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Топ-менеджеру «Металлурга» грозит уголовное дело за передачу взяток военкому от игроков

Топ-менеджеру «Металлурга» грозит уголовное дело за передачу взяток военкому от игроков
Хоккей / НХЛ 0

Один из руководителей магнитогорского «Металлурга» стал фигурантом уголовного дела, сообщает 74.ru.

По данным источника, ссылающегося на Следственный комитет, на неназванного функционера завели дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Сотрудника «Металлурга» подозревают в том, что он передавал деньги военкому Магнитогорска Андрею Житникову от хоккеистов команды. В настоящее время Житников уже находится под стражей.

Утверждается, что менеджер был посредником для ряда игроков, выступавших за «Магнитку» в прошлые годы. При этом в деле фигурирует хоккеист, выступавший в НХЛ.

Сейчас расследование находится в завершающей стадии, в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

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