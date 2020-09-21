Топ-менеджеру «Металлурга» грозит уголовное дело за передачу взяток военкому от игроков

Один из руководителей магнитогорского «Металлурга» стал фигурантом уголовного дела, сообщает 74.ru.

По данным источника, ссылающегося на Следственный комитет, на неназванного функционера завели дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).

Сотрудника «Металлурга» подозревают в том, что он передавал деньги военкому Магнитогорска Андрею Житникову от хоккеистов команды. В настоящее время Житников уже находится под стражей.

Утверждается, что менеджер был посредником для ряда игроков, выступавших за «Магнитку» в прошлые годы. При этом в деле фигурирует хоккеист, выступавший в НХЛ.

Сейчас расследование находится в завершающей стадии, в ближайшее время материалы будут направлены в суд.