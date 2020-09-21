Бывший нападающий «Металлурга» Расмуссен может перейти в «Регле»

Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен близок к возвращению в Швецию, сообщает Expressen. По данным источника, нападающий ведёт переговоры с клубом «Регле».

Расмуссену вести переговоры помогает Хампус Линдхольм. Ранее он играл вместе с Деннисом.

Расмуссен провёл в «Магнитке» два сезона. По окончании прошлого сезона швед сообщил, что хочет попробовать силы в НХЛ. Он в итоге не договорился с «Металлургом» об условиях нового соглашения и покинул клуб. После этого появились слухи, согласно которым Расмуссен ведёт переговоры с несколькими клубами КХЛ. Но названия команд так и не сообщались. При этом швед сменил агента.

В минувшем сезоне шведский форвард набрал 33 (10+23) очка в 54 матчах чемпионата.