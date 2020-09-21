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Коулмэн: ожидаю, что серия «Тампы» и «Далласа» будет длинной и упорной

Коулмэн: ожидаю, что серия «Тампы» и «Далласа» будет длинной и упорной
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блэйк Коулмэн поделился ожиданиями от второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз». «Звёзды» ведут в серии 1-0.

«Думаю, ни один игрок нашей команды не скажет, что гордится тем, как мы играли в первом матче. Притом что команда у нас очень гордая. Поэтому каждый, уверен, посмотрится в зеркало и постарается в понедельник сыграть лучше, чем в субботу.

Когда у нас бегут все четыре звена, а защитники подключаются к атакам, нас довольно трудно сдержать, кем бы ни был наш соперник. Вчера мы пытались помочить ножки, нащупать свою дорогу в эту серию.

Завтра будем сами диктовать игру. Насколько нам это удастся – зависит и от плана на матч, и от того, как мы его исполним.

Короткая память в первую очередь должна касаться того, как мы начали вчерашний матч в смысле энергетики и исполнения. Мы все знаем, что способны стартовать намного лучше.

Наш тренерский штаб готовит прекрасные видеонарезки, которые помогают нам разобраться в тенденциях соперника, да мы и сами кое-что поняли по первому матчу. Ожидаю, что серия будет длинной и упорной», — цитирует Коулмэна пресс-служба НХЛ.

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