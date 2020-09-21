Источник: Береглазов, Игошев и Варфоломеев дали взятку военкому, чтобы не идти в армию

Обнародованы некоторые подробности уголовного дела, фигурантом которого стал один из топ-менеджеров «Металлурга». Ранее издание 74.ru сообщило, что один из руководителей клуба подозревается в посредничестве при взяточничестве. Якобы он передавал взятки от игроков «Металлурга» военкому Магнитогорска, чтобы тех не взяли в армию.

Как сообщает Znak.com, подозреваемым является Виктор Сухов. С 2012 года он занимает должность старшего администратора «Металлурга».

По данным источника, услугами Сухова воспользовались защитник Алексей Береглазов (сейчас выступает за «Авангард»), защитник системы «Амура» Александр Игошев и форвард Павел Варфоломеев («Витязь»). Все они в итоге не пошли в армию.

В ближайшее время материалы дела должны передать в суд.