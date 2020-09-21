КХЛ назвала даты проведения перенесённых матчей «Йокерита»
Пресс-служба КХЛ обнародовала даты проведения двух перенесённых матчей финского клуба «Йокреит».
Встреча с «Ак Барсом» состоится 14 декабря в Казани на «Татнефть Арене». А матч с «Металлургом» будет проведён 30 января 2021 года в Хельсинки (Финляндия).
Матчи «Йокерита» были перенесены из-за карантина. Финская команда была отправлена на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», где были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтверждён. В связи с этим КХЛ послала письмо в Финский институт здоровья и благополучия, в котором просила рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».
После завершения двухнедельного карантина «Йокерит» приступил к тренировкам.
Двухнедельный карантин «Йокерита» отменён
- 21 сентября 2020
-
19:08
-
19:00
-
18:29
-
18:10
-
17:50
-
17:13
-
16:37
-
16:25
-
15:58
-
15:41
-
15:26
-
15:15
-
14:38
-
14:21
-
13:56
-
13:36
-
13:19
-
13:00
-
12:19
-
11:58
-
11:42
-
11:29
-
10:56
-
10:30
-
09:59
-
09:27
-
08:58
-
08:33
- 20 сентября 2020
-
23:57
-
23:48
-
23:35
-
22:51
-
22:27
-
22:04
-
21:56
Партнерский контент