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КХЛ назвала даты проведения перенесённых матчей «Йокерита»

КХЛ назвала даты проведения перенесённых матчей «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба КХЛ обнародовала даты проведения двух перенесённых матчей финского клуба «Йокреит».

Встреча с «Ак Барсом» состоится 14 декабря в Казани на «Татнефть Арене». А матч с «Металлургом» будет проведён 30 января 2021 года в Хельсинки (Финляндия).

Матчи «Йокерита» были перенесены из-за карантина. Финская команда была отправлена на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», где были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтверждён. В связи с этим КХЛ послала письмо в Финский институт здоровья и благополучия, в котором просила рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».

После завершения двухнедельного карантина «Йокерит» приступил к тренировкам.

Двухнедельный карантин «Йокерита» отменён
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