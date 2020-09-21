КХЛ назвала даты проведения перенесённых матчей «Йокерита»

Пресс-служба КХЛ обнародовала даты проведения двух перенесённых матчей финского клуба «Йокреит».

Встреча с «Ак Барсом» состоится 14 декабря в Казани на «Татнефть Арене». А матч с «Металлургом» будет проведён 30 января 2021 года в Хельсинки (Финляндия).

Матчи «Йокерита» были перенесены из-за карантина. Финская команда была отправлена на двухнедельный карантин из-за факта проведения матча с «Нефтехимиком», где были обнаружены первично положительные результаты. Позже ни один из случаев не был подтверждён. В связи с этим КХЛ послала письмо в Финский институт здоровья и благополучия, в котором просила рассмотреть возможность снятия карантина в клубе «Йокерит».

После завершения двухнедельного карантина «Йокерит» приступил к тренировкам.