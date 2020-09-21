Стэмкос принимал участие в утренней раскатке «Тампы»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос принимал участие в утренней раскатке команды, сообщает журналист Эрпон Басу в своём «твиттере».

Капитан «молний» пропустил первый матч финальной серии с «Даллас Старз» из-за травмы. При этом главный тренер «Тампы» Джон Купер не исключил, что нападающий сможет сыграть во второй встрече.

30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.

«Лайтнинг» вышли в финал Кубка Стэнли, одержав победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в шести матчах (4-2).