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«Динамо Мн» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Голкипера «Сибири» Сятери заменили уже через 63 секунды после начала матча с «Динамо» Мн

Голкипера «Сибири» Сятери заменили уже через 63 секунды после начала матча с «Динамо» Мн
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Минске проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Сибирь».

Хозяева в течение 63 секунд дважды поразили ворота голкипера «Сибири» Харри Сятери. В составе «Динамо» отличились Брэндон Козун и Шейн Принс. После неудачного начала тренерский штаб «Сибири» заменил вратаря. Вместо Сяттери на лёд вышел Алексей Красиков. В итоге Сяттери провёл на площадке всего 63 секунды.

«Динамо» в новом сезоне в шести матчах одержало четыре победы. «Сибирь» начала сезон с двух побед при пяти поражениях.

«Сибирь» в предыдущем матче уступила московскому «Динамо» со счётом 2:4. «Минское «Динамо» с таким же счётом победило «Витязь».

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