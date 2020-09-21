Голкипера «Сибири» Сятери заменили уже через 63 секунды после начала матча с «Динамо» Мн

В эти минуты в Минске проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Сибирь».

Хозяева в течение 63 секунд дважды поразили ворота голкипера «Сибири» Харри Сятери. В составе «Динамо» отличились Брэндон Козун и Шейн Принс. После неудачного начала тренерский штаб «Сибири» заменил вратаря. Вместо Сяттери на лёд вышел Алексей Красиков. В итоге Сяттери провёл на площадке всего 63 секунды.

«Динамо» в новом сезоне в шести матчах одержало четыре победы. «Сибирь» начала сезон с двух побед при пяти поражениях.

«Сибирь» в предыдущем матче уступила московскому «Динамо» со счётом 2:4. «Минское «Динамо» с таким же счётом победило «Витязь».