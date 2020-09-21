Сергей Костицын разбил «Мерседес» в ДТП в центре Минска

Форвард минского «Динамо» Сергей Костицын попал в ДТП в центре Минска (Республика Беларусь), сообщает Onliner. По данным источника, инцидент произошёл 20 сентября примерно в 3:30 по местному времени.

На ул. Орловской автомобиль Костицына марки «Мерседес» врезался в светофор. Пострадавших в ДТП нет, но машина получила серьёзные повреждения.

Фото: Onliner

Свидетель аварии утверждает, что в машине находились Костицын и некая девушка. В ГАИ сообщили, что машиной управлял водитель 1977 года рождения. Но 33-летний Костицын опроверг информацию, заявив, что машиной управлял не он.

В минувшем сезоне 33-летний Костицын не провёл ни одного матча. В последний раз выходил на лёд в КХЛ 20 февраля 2019 года в составе минского «Динамо» в матче с «Витязем». По окончании сезона-2018/2019 хоккеист перенёс операцию на колене, после которой продолжает восстановление. В общей сложности Сергей Костицын провёл в КХЛ 361 матч, забросил 57 шайб и отдал 120 результативных передач при показателе полезности «+8».