Заварухин: игроки «Сибири» проспали начало игры, недопустимо пропускать в первые две смены

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Белорусский клуб одержал победу со счётом 5:4. При этом «Динамо» забросило две шайбы в первые 63 секунды.

«Проспали начало матча, недопустимо пропускать в первые две смены. Дальше старались выправить ситуацию, много атаковали, пропускали контратаки. Где-то не наш хоккей сегодня был. Может, зрителям нравится много заброшенных шайб, но это не наш хоккей, наш хоккей более оборонительный.

Мы предупреждали ребят, знаем, что «Динамо» — очень быстрая, мобильная команда. Это было сказано во время установки. Произошел какой-то стопор у ребят. Два броска — два гола, потом очень трудно отыграться, попадаешь на контратаки. Неприятно.

Много удалений за нарушение численного состава? У многих команд проблемы, у нас — определенные санкции за нарушение численного состава.

Когда вернётся Ермаков? Его пока не стоит ждать на льду.

Мы знали, что «Динамо» на первом месте по большинству. Готовили ребят к постоянному прессингу со стороны соперника. Неудачи на выездах? В начале чемпионата были проблемы с составом, в сегодняшнем матче потеряли концентрацию, оказались не готовы к старту», — передаёт слова Заварухина «Чемпионат».