Хабаров: знали, что «Динамо» начинает активно, но совершили глупые ошибки

Защитник «Сибири» Ярослав Хабаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:5).
«Команда проиграла — не выполнили установку на матч. Готовились к такому старту, знали, что «Динамо» начинает дома активно, но совершили глупые ошибки. В первом голе — шайба перескочила через клюшку, во втором — потеря на своей синей линии в следующей же смене. Начинать матч с 0:2 тяжело.
Регулярные удаления «Сибири» за нарушения численного состава? Разбирали этот момент, и нас предупреждали об этом, но не знаю, что происходит. Третье удаление за два матча, когда мы должны отыгрываться. А мы удаляемся, и результат на табло.
«Сибирь» хуже всего играет в первом периоде? Такую статистику не поднимали. Стараемся подойти к началу матча максимально сконцентрированными, но какая-то ерунда происходит.
Минское «Динамо» очень сильно изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Команда стала мобильнее, появились очень быстрые и техничные нападающие, неприятное большинство», — передаёт слова Хабарова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 21 сентября 2020
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