Кейл Макар признан лучшим новичком сезона

Игрок «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар получил трофей «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона.
В ходе голосования Макар набрал 1538 очков. Его основной конкурент Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс» занял второе место, набрав 1337 очков. Замкнул тройку Доминик Кубалик, записав в свой актив 554 очка.
21-летний Макар в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 50 (12+38) баллов при показателе полезности "+12" и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 21 минуту за матч.
24-летний Кубалик сыграл в 68 встречах, заработав 46 (30+16) очков при показателе полезности "+2" и 16 минутах штрафа.
20-летний Куинн Хьюз записал в актив 68 матчей, сумев заработать 53 (8+45) балла при показателе полезности "-10" и 22 минутах штрафа.
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