Драйзайтль выиграл «Харт Трофи», обойдя Панарина и Маккиннона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль получил трофей «Харт Трофи» — приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги…

Драйзайтль стал первым немецким хоккеистом, которому удалось выиграть «Харт Трофи». В ходе голосования ему удалось набрать 1309 очков.

Его конкурентами в борьбе за этот трофей были форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. По итогам голосования Маккиннон занял второе место, набрав 1162 очков. Россиянин занял третье место, получил 889 очков. Замкнул топ-4 Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз», который набрал 369 очков. В пятёрке финишировал Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».