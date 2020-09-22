Панарин попал в первую символическую сборную звёзд НХЛ. Кучеров – во вторую

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в первую символическую сборную звёзд национальной хоккейной лиги.

Также в первую сборную попали голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и форвард Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз».

Во вторую символическую сборную звёзд НХЛ вошёл еще один российский нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также во вторую сборную вошли голкипер «Бостон Брюинз» Туука Раск, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман, защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранжело, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан.