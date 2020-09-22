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Роман Йози признан лучшим защитником сезона НХЛ

Роман Йози признан лучшим защитником сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози выиграл трофей «Норрис Трофи» — приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата в НХЛ.

На трофей также претендовали Джон Карлсон из «Вашингтон Кэпиталз», Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В нынешнем сезоне 30-летний Карлсон провёл 69 матчей в регулярном чемпионате. Он забросил 15 шайб и отдал 60 голевых передач при показателе полезности «+12». 29-летний Хедман провёл 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 55 (11+44) баллов при показателе полезности «+27». На счету 30-летнего Йози 65 (16+49) очков в 69 матчах регулярки при показателе полезности «+22».

В прошлом сезоне лауреатом награды стал защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, а в 2017-м приз достался Хедману.

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