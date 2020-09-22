Кучеров улучшил рекорд «Тампы» по матчам с двумя и более очками в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Тампы». Заброшенными шайбами отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский форвард улучшил рекорд «Тампы» по матчам с двумя и более очками в плей-офф НХЛ (25), сообщается в «твиттере» Брайана Бернса. По этому показателю он обошёл Мартина Сан-Луи.

Напомним, первый матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» завершился победой «Далласа» со счётом 4:1.