Кучеров улучшил рекорд «Тампы» по матчам с двумя и более очками в плей-офф НХЛ
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Тампы». Заброшенными шайбами отличились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Российский форвард улучшил рекорд «Тампы» по матчам с двумя и более очками в плей-офф НХЛ (25), сообщается в «твиттере» Брайана Бернса. По этому показателю он обошёл Мартина Сан-Луи.
Напомним, первый матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» завершился победой «Далласа» со счётом 4:1.
Панарин попал в первую символическую сборную звёзд НХЛ. Кучеров – во вторую
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