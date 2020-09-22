Радулов догнал Фетисова по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После второго периода «молнии» впереди — 3:1.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. Во втором периоде Джо Павелски отыграл одну шайбу, воспользовавшись передачами Александра Радулова и Йона Клингберга.

Для Радулова голевая передача стала 26-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является 18-м результатом среди россиян за историю. Проводящий 60-й кубковый матч Александр повторил результат защитников Дмитрия Миронова (75 матчей) и Вячеслава Фетисова (116 матчей).

В первом матче финала 34-летний Радулов также отметился результативной передачей, эффектно ассистировав Джейми Олексяку.