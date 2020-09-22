Александр Радулов набрал второе очко в игре с «Тампой»

В эти минуты на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит вторая встреча серии финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». К середине 3-го периода со счётом 3:2 ведут номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии 1-0 в пользу «Далласа».

На 6-й минуте 3-го периода российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился вторым очком в этой встрече, записав ассист в моменте с голом Маттиаса Янмарка, и помог своим партнёрам сократить отставание в счёте – 2:3.

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Для 34-летнего российского хоккеиста это уже 17-е (8+9) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли при показателе полезности «+2».