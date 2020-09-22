Ассистентский дубль Кучерова помог «Тампе» сравнять счёт в серии «Далласом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча серии финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.

Уже после 1-го периода игроки «Тампы» вели в счёте 3:0 благодаря заброшенным шайбам Брейдена Пойнта, Ондржея Палата и Кевина Шаттенкирка. Во 2-м периоде игроки «Далласа» усилиями Джо Павелски смогли размочить счёт, а в заключительном игровом отрезке гол Маттиаса Янмарка сократил отставание до минимума – 3:2, однако после этой шайбы счёт остался неизменным до конца встречи.



Ассистентскими дублями в этой встрече отметились сразу 2 российских игрока – Никита Кучеров (0+2) в составе «Лайтнинг» и Александр Радулов (0+2) у «Далласа».

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам, а его соотечественник и визави из «Далласа» Антон Худобин – 28 из 31.

Следующая встреча между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в четверг, 24 сентября. Начало – 3:00 мск.