Кучеров вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.
Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился ассистентский дублем, благодаря чему набрал 28-е очко в нынешнем плей-офф. Форвард вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, превзойдя результат капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (27 очков в 2018 году).
Рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (36, 2009). Второе место занимает форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (32, 2018).Топ-3 замыкает выступавший за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре (31, 1994). Кучеров делит четвёртое место с Малкиным, который набрал 28 очков в 2017 году.
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