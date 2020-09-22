Худобин установил рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил в этом матче 28 бросков. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 624 броска, что отныне является лучшим результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Прежний клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.
34-летний Худобин проводит дебютный плей-офф в карьере в статусе стартового голкипера. До нынешнего сезона опытный вратарь, дебютировавший в НХЛ в 2009 году, сыграл всего два матча в Кубке Стэнли. В обоих случаях российский голкипер выходил на лёд со скамейки запасных.
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