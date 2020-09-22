В активе Тайлера Сегина одно очко в последних 11 матчах. Он самый дорогой игрок «Далласа»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин провёл на льду 21 минуту и 43 секунды и в очередной раз не отметился результативными действиями. В активе форварда первого звена «Старз» одна результативная передача за последние 11 матчей плей-офф.

В последний раз Тайлер отличался 27 августа в матче с «Колорадо Эвеланш». Канадский форвард является самым высокооплачиваемым игроком в «Далласе». Его контракт со среднегодовой зарплатой в $ 9,85 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.