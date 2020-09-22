Джо Павелски вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.
В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда эта шайба стала 58-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он вышел на второе место по этому показателю среди американских хоккеистов.
Примечательно, что Капитан Америка повторил достижение легенды «Далласа» Майка Модано, в активе которого также 58 голов. Первое место среди американцев по голам в матчах Кубка Стэнли занимает Джо Маллен, отличившийся 60 раз.
Легендарная тройка «Далласа» с Модано. Она выиграла для клуба единственный Кубок Стэнли
Как создавалось сочетание Лехтинен – Модано – Халл. Играли недолго, зато ярко. Их успех в этом году стремится повторить команда Боунесса.
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