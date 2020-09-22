Радулов обогнал Фетисова по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.

Нападающий «звёзд» Александр Радулов отметился ассистентским дублем, благодаря чему достиг отметки в 27 голевых передач за карьеру в плей-офф. 34-летний нападающий вышел на чистое 18-е место в истории НХЛ по этому показателю среди российских игроков.

Проводивший 60-й кубковый матч Александр превзошёл результат защитников Дмитрия Миронова (26 передач в 75 матчах) и Вячеслава Фетисова (26 передач в 116 матчах). В первом матче финала 34-летний Радулов также отметился результативной передачей, эффектно ассистировав Джейми Олексяку.