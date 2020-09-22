Василевский выиграл все шесть раз после поражений в плей-офф. Это второй результат в НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков и одержал 30-ю победу за карьеру в плей-офф НХЛ. 26-летний вратарь в шестой раз в нынешнем плей-офф победил в матче, который следовал за поражением в прошлой встрече. При этом россиянин ни разу не проиграл в двух матчах кряду в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Результат Василевского является вторым в истории НХЛ. Рекорд в этой номинации принадлежит бывшему голкиперу «Тампы» Николаю Хабибулину (7-0 после поражения в прошлом матче).