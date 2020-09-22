Василевский стал третьим российским голкипером, выигравшим 30 матчей в плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась вторая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 3:2 одержали номинальные хозяева льда игроки «Тампы». Счёт в серии стал равным – 1-1.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков и одержал 30-ю победу за карьеру в плей-офф НХЛ. Василевский стал третьим российским голкипером, выигравшим 30 матчей в Кубке Стэнли. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (42), второе место занимает Николай Хабибулин (39).

26-летний вратарь стал пятым голкипером в истории лиги по возрасту достижения 30 побед в матчах Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Гранту Фюру (23 года и 196 дней), второе место занимает Патрик Руа (23 года 210 дней), топ-3 замыкает Марк Андре Флёри (24 года 193 дня).