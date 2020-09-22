Кучеров: мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался после победы во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).
«В первом периоде я ушёл в раздевалку, потому что мой визор сломался. Я поменял его. Побил клубный рекорд Брэда Ричардса по очкам за один плей-офф? Мы приехали сюда не для того, чтобы бить рекорды. Мы приехали за Кубком Стэнли», — заявил Кучеров на послематчевой пресс-конференции.
В первом периоде российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Набрав 27-е очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги, российский форвард установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг» по этому показателю, превзойдя достижение Брэда Ричардса (26 очков в плей-офф).
Никита Кучеров обновил рекорд «Тампы» по очкам за один плей-офф
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