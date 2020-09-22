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Экс-защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Спроул продолжит играть за «Куньлунь Ред Стар»

Экс-защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Спроул продолжит играть за «Куньлунь Ред Стар»
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с защитником Райаном Спроулом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон был дебютным для 27-летнего канадца в КХЛ. В 41 матче регулярного чемпионата Райан забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+2" и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч Райан проводил на льду чуть больше 21 минуты.

Спроул имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Уроженец Миссисаги сыграл 28 матчей за «Детройт Ред Уингз» и 16 встреч за «Нью-Йорк Рейнджерс». В его активе в главной североамериканской лиге две заброшенные шайбы и 10 результативных передач.

Экс-защитник «Детройта» и «Рейнджерс» Спроул продолжит карьеру в «Куньлуне»
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