Экс-защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Спроул продолжит играть за «Куньлунь Ред Стар»
«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с защитником Райаном Спроулом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
Минувший сезон был дебютным для 27-летнего канадца в КХЛ. В 41 матче регулярного чемпионата Райан забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+2" и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч Райан проводил на льду чуть больше 21 минуты.
Спроул имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Уроженец Миссисаги сыграл 28 матчей за «Детройт Ред Уингз» и 16 встреч за «Нью-Йорк Рейнджерс». В его активе в главной североамериканской лиге две заброшенные шайбы и 10 результативных передач.
Экс-защитник «Детройта» и «Рейнджерс» Спроул продолжит карьеру в «Куньлуне»
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