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Кучеров: честно говоря, «Тампа» не думала о Худобине. Ключом к успеху стала простота

Кучеров: честно говоря, «Тампа» не думала о Худобине. Ключом к успеху стала простота
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу во втором матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:2, 1-1).

«Честно говоря, мы не думали о Худобине. Понятно, что он хороший вратарь, но мы должны были придерживаться плана: создавать трафик перед воротами, бросать, работать на добиваниях. Простота стала ключом к успеху», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил в этом матче 28 бросков. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 624 броска, что отныне является лучшим результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Прежний клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.

Худобин установил рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ
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