Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергей Герсонский назначен директором хоккейной академии «Авангарда»

Сергей Герсонский назначен директором хоккейной академии «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский назначен директором Хоккейной академии «Авангард». Евгений Корноухов, занимавший этот пост с 2018 года, возглавит федерацию хоккея Омской области и сосредоточится на развитии массового хоккея по программе «Авангарда».

«Главная задача хоккейной академии – подготовка высококвалифицированных игроков, способных составлять конкуренцию на самом высоком уровне. Под конкурентоспособностью я понимаю высокий уровень тактической, физической и психологической готовности. Но в то же время нельзя забывать о всестороннем личностном развитии игроков.

Всё это должна молодым хоккеистам давать академия. В ближайшее время мне предстоит детальное знакомство с программой развития молодёжи «Авангарда», будем активно сотрудничать с директором по развитию молодёжного хоккея клуба Шоном Финном. Мы вместе работали ещё в Ярославле, где занимались программой подготовки игроков в клубной школе», — цитирует Герсонского пресс-служба ХК «Авангард».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020