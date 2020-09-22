Сергей Герсонский назначен директором хоккейной академии «Авангарда»

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский назначен директором Хоккейной академии «Авангард». Евгений Корноухов, занимавший этот пост с 2018 года, возглавит федерацию хоккея Омской области и сосредоточится на развитии массового хоккея по программе «Авангарда».

«Главная задача хоккейной академии – подготовка высококвалифицированных игроков, способных составлять конкуренцию на самом высоком уровне. Под конкурентоспособностью я понимаю высокий уровень тактической, физической и психологической готовности. Но в то же время нельзя забывать о всестороннем личностном развитии игроков.

Всё это должна молодым хоккеистам давать академия. В ближайшее время мне предстоит детальное знакомство с программой развития молодёжи «Авангарда», будем активно сотрудничать с директором по развитию молодёжного хоккея клуба Шоном Финном. Мы вместе работали ещё в Ярославле, где занимались программой подготовки игроков в клубной школе», — цитирует Герсонского пресс-служба ХК «Авангард».