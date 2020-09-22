Тренер вратарей «Амура» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде на данный момент

Тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде на данный момент.

«Сейчас в лиге всем тяжело, а у нас на Дальнем Востоке никогда легко и не было. Живём от теста к тесту, причём даже к хоккеистам с антителами болезни цепляются по второму кругу. Скажем, после матча с Ригой пришёл сомнительный тест нашему голкиперу Евгению Аликину, похожая ситуация у ведущих форвардов Кирилла Рассказова и Валентина Пьянова. Все они не в турне, а в Хабаровске. Уже не в строю и другие лидеры, например, наш капитан Денис Голубев — у него травма.

Думаю, что даже тот состав, который вышел в Челябинске, сохранить не сможем. Скорее всего, сегодня в матче с „Нефтехимиком“ четвёртую тройку нападающих сформируем из защитников. Но в любом случае это будет более опытный состав, чем тот, в котором начинали чемпионат, когда брали с собой молодёжь из „Амурских Тигров“.

С нашими чешскими ребятами тоже наступает ясность. Михал Йордан вроде бы пошёл на поправку, температура чуть ниже, а братья Томаш и Гинек Зогорна плюс Доминик Машин уже в России. Есть шанс, что кто-то из них нагонит команду в поездке и сыграет или с «Торпедо», или со «Спартаком». Но без гарантий», — цитирует Филимонова Russia-Hockey.