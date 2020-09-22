Аскаров — о первом шат-ауте в КХЛ: только по дороге в аэропорт вспомнил, что не взял шайбу

Голкипер СКА Ярослав Аскаров прокомментировал первый шат-аут в КХЛ, сделанный в матче регулярного чемпионата со «Спартаком» (2:0).



«За два дня до матча с «Авангардом» мне сказали, что я отправляюсь в поездку с командой. Вышел на площадку ещё в той игре, поначалу было волнение. Но потом поймал несколько шайб, мы сравняли счёт, а в таких моментах уверенность добавляется. Уже на следующий день на тренировке тренеры сказали, чтобы готовился начинать в основе матча со «Спартаком». С каждой игрой уверенности становится больше. Тем более что партнёрам удалось забросить две быстрые шайбы. За счёт этого мы и победили в итоге.

После игры в раздевалке партнёры поздравили меня, дали шапочку, которую вручают лучшему игроку матча. Забрал ли шайбу? У меня из головы это вылетело, устал после тяжёлой игры. Только по дороге в аэропорт вспомнил о том, что не взял шайбу. Ну ладно… Хотя у меня дома специальная полочка с наградами, там и шайбы с первого сухого матча в МХЛ, в ВХЛ», — цитирует Аскарова пресс-служба КХЛ.