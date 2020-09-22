Пресс-служба «Куньлуня» опубликовала фото из раздевалки перед матчем с «Локомотивом»

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» опубликовала фото из раздевалки команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», который должен состояться 22 сентября в Мытищах.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, что встреча изначально должа была пройти 21 сентября в Мытищах, где китайская команда проводит домашние матчи. Позднее КХЛ объявила о переносе встречи на вторник.

Сегодня утром пресс-службы команд сделали диаметрально противоположные заявления о статусе матча.

«Пока у нас никаких телодвижений нет, команда по-прежнему находится в Ярославле. С большой долей вероятности игра сегодня не состоится», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Локомотива». В «Куньлуне» рассказали, что клуб не знает о переносе матча и команда продолжает готовиться к игре.