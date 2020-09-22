Журналист The Athletic поставил Аскарова на 11-е место в рейтинге драфта НХЛ

Журналист издания The Athletics Скотт Уилен представил собственную версию рейтинга драфта НХЛ-2020. В рейтинге первое место сохранил канадский форвард Алексис Лафреньер.

В топ-10 россиян не оказалось. Но 11-е место занял голкипер Ярослав Аскаров. Топ-20 замкнул нападающий Родион Амиров.

Драфт НХЛ состоится уже 6 октября.

Рейтинг драфта по версии Уилена (The Athletic):

1. Алексис Лафреньер(«Римуски», QMJHL)

2. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

3. Марко Росси («Оттава», OHL)

4. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

5. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

6. Александр Хольтц («Юргорден», Швеция)

7. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

8. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

9. Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)

10. Ноэль Ганлер («Лулео», Швеция)

11. Ярослав Аскаров («СКА», Россия)…

20. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия)…

40. Даниил Гущин («Маскегон», USHL)…

48. Марат Хуснутдинов («СКА-1946», Россия)…

53. Василий Пономарев («Шоуиниган», QMJHL)…

56. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Россия)…

67. Александр Пашин («Салават Юлаев», Россия)…

94. Александр Никишин («Спартак», Россия).