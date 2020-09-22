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Амиров заменил Гранлунда в первом звене «Салавата» на матч с «Сочи»

Амиров заменил Гранлунда в первом звене «Салавата» на матч с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Состав опубликован в официальном сообществе уфимцев во «ВКонтакте».

Участие в матче не примет Маркус Гранлунд, у которого подозревают заражение коронавирусом. В первом звене команды сыграет Родион Амиров.

Пятёрки клуба на сегодняшний матч выглядят следующим образом:

• Бирюков — Коледов, Амиров — Маннинен — Хартикайнен;
• Панин — Алексеев, Хохряков — Воробьёв — Баранов;
• Лисовец — Коробов, Жарков — Кадейкин — Кугрышев;
• Семёнов — Мухамадуллин, Сучков — Пименов — Гиматов.

Место в воротах займёт Юха Метсола.

Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» начнётся в 17:30 мск.

«Салават Юлаев» в прошлом матче в серии буллитов обыграл «Куньлунь Ред Стар», а «Сочи» уступил «Ак Барсу».

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