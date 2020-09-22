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Брызгалов: Василевский ещё сможет вновь выиграть «Везину»

Брызгалов: Василевский ещё сможет вновь выиграть «Везину»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением о вручении награды «Везина Трофи» голкиперу «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку. Он был признан лучшим вратарём по итогам сезона. Одним из его конкурентов был вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

«Если генеральные менеджеры отдали свои голоса Хеллебайку, то парень заслужил данный престижнейший трофей. Однако здесь присутствует небольшой субъективизм. Возможно, болельщики и игроки считают иначе, но лучшего вратаря выбирают генеральные менеджеры. Василевский является прекрасным вратарём, думаю, что у него впереди много лет карьеры, он сможет ещё раз выиграть трофей», — цитирует Брызгалова ТАСС.

25-летний Василевский попадает в список претендентов на престижную награду третий сезон подряд. Победил Андрей однажды — по итогам сезона-2018/2019. Среди российских вратарей дважды награду получал Сергей Бобровский (2013, 2017).

Хеллебайк стал лучшим голкипером сезона НХЛ. Его конкурентом был Василевский
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