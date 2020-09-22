СКА выставит на матч с «Сибирью» молодёжный состав со средним возрастом чуть более 21 года

СКА из Санкт-Петербурга сыграет с новосибирской «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ. Но, как утверждает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, питерцы выставят преимущественно молодёжный состав. Решение связано с тем, что у существенной части основного состава подозревают коронавирус.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге завтра, 23 сентября. Предполагается, что средний возраст игроков СКА составит чуть более 21 года.

Тем временем серьёзная вспышка коронавируса была обнаружена в ярославском «Локомотиве». По некоторым данным, в клубе тесты около 30 игроков команды дали положительный результат. Сегодня, 22 сентября, «Локомотив» должен был сыграть с «Куньлунь Ред Стар». Хоккеисты из Ярославля не вылетели на матч.