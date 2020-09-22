«Локомотиву» засчитано техническое поражение в матче с «Куньлунем»

Матч между ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и ХК «Локомотив» (Ярославль), запланированный на 19:00 22 сентября, не состоится из-за неявки ярославской команды.
Все клубы лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств.
КХЛ перенесла игру «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы.
В связи с вышеизложенным и в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Локомотиву» засчитано техническое поражение (-:+). О дальнейших матчах с участием ХК «Локомотив» лига сообщит дополнительно.
Также есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведённых ХК «Локомотив» и лабораторией КХЛ.
- 22 сентября 2020
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